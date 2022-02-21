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Валиева обратилась к тренерам после Олимпийских игр в Пекине

Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе за помощь в преодолении себя

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. Она опубликовала пост на странице в Instagram.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова, Даниила Марковича Глейхенгауза», — написала фигуристка. Валиева назвала их абсолютными мастерами в своем деле.

По словам 15-летней фигуристки, они не только тренируют, но и учат преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. «С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — обратилась к тренерскому штабу фигуристка.

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Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. Вокруг нее разгорелся допинг-скандал во время Олимпиады. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России стала победительницей.

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