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Спорт

Большунов дал совет российским биатлонистам

Лыжник Александр Большунов посоветовал российским биатлонистам слушать свой организм

Фото: Cao Can / XinHua / Globallookpress.com

Российский лыжник Александр Большунов посоветовал соотечественникам из сборной по биатлону прислушиваться к своему организму. Беседа с ним опубликована на YouTube-канале «Биатлон и лыжи на Матч ТВ».

«У парней есть свои тренеры, и они скажут, что нужно делать. Могу сказать только одно. В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации», — дал совет Большунов. Он также отметил, что готовился к Олимпиаде, ориентируясь на самочувствие.

Большунов в Пекине завоевал золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Российские биатлонисты выиграли четыре медали на Играх-2022. Спортсмены взяли бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования. Кроме того, женская сборная России завоевала серебро в эстафете.

Алексей Гусев
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