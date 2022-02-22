Большунов дал совет российским биатлонистам

Российский лыжник Александр Большунов посоветовал соотечественникам из сборной по биатлону прислушиваться к своему организму. Беседа с ним опубликована на YouTube-канале «Биатлон и лыжи на Матч ТВ».

«У парней есть свои тренеры, и они скажут, что нужно делать. Могу сказать только одно. В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации», — дал совет Большунов. Он также отметил, что готовился к Олимпиаде, ориентируясь на самочувствие.

Большунов в Пекине завоевал золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на его счету серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Российские биатлонисты выиграли четыре медали на Играх-2022. Спортсмены взяли бронзу в мужской и смешанной эстафетах, а Эдуард Латыпов стал третьим в гонке преследования. Кроме того, женская сборная России завоевала серебро в эстафете.