IIHF дополнительно наказала украинца за жест в адрес темнокожего американца

Нападающий «Кременчуга» Андрей Денискин получил дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего защитника «Донбасса» Джейлена Смерека во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Организация приняла решение дополнительно наказать игрока. Он на год отстранен от всех соревнований под эгидой IIHF, не может принимать участие в выставочных, товарищеских и схожих по концепции матчах.

29 сентября прошлого года дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины наказал игрока отстранением на три матча с возможностью продления еще на десять встреч. Денискин принес публичные извинения.

Инцидент произошел 26 сентября в матче «Кременчуга» против «Донбасса». Денискин, обращаясь к Смереку, изобразил, как чистит и ест банан.

