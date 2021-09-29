Украинского хоккеиста наказали за жест в адрес темнокожего американца

Украинского хоккеиста Денискина дисквалифицировали на три матча за расистский жест

Нападающий «Кременчуга» Андрей Денискин получил дисквалификацию за расистский жест в адрес темнокожего защитника «Донбасса» Джейлена Смерека во время матча Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины наказал игрока отстранением на три матча с возможностью продления еще на десять встреч. Причиной стало то, что Денискин, обращаясь к Смереку, изобразил, как чистит и ест банан.

Денискин принес публичные извинения, заявив, что уважает всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. «Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные», — подчеркнул он.

«Кременчук» победил «Донбасс» со счетом 3:2. Встреча прошла 26 сентября. Первую шайбу забросил Денискин. Для донецкой команды поражение стало первым в текущем сезоне УХЛ.