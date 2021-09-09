Сборная Англии обвинила поляка в расизме из-за щипка игрока

Сборная Англии обвинила в расизме защитника сборной Польши Глика после матча отбора к ЧМ

Сборная Англии пожаловалась на футболиста сборной Польши Камиля Глика после матча отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, англичане остались недовольны тем, что в первом тайме Глик ущипнул за шею защитника англичан Кайла Уокера. В перерыве встречи два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме. В результате делегат от ФИФА записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование.

Сборная Польши отрицает обвинения, заявив, что не считает действия своего игрока расистскими. Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски посчитал, что Глик бы не стал делать такое.

Встреча завершилась со счетом 1:1. После шести матчей отбора Англия лидирует в группе, набрав 16 очков. Поляки располагаются на третьем месте с 11 очками.

Это не первый случай, когда сборная Англии борется с расизмом. Темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче чемпионата Европы-2020. Вратарь сборной Италии отбил все три мяча, что в итоге привело к поражению англичан​​​. В результате травившие игроков болельщики были наказаны.