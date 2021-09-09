Болельщик получил условный срок за расистское оскорбление игроков сборной Англии

Футбольный болельщик Скотт Маккласки получил 14 недель условно за расистские высказывания в адрес чернокожих игроков сборной Англии. Об этом сообщает The Guardian.

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Помимо этого 43-летний футбольный фанат должен будет на протяжении 40 недель носить по выходным электронный браслет, а также выплатить одной из жертв компенсацию в 100 фунтов.

После поражения Англии в финале Евро-2020 от Италии Маккласки опубликовал в Facebook пост, в котором обвинил в случившемся «трех этнических игроков». Речь идет о Маркусе Рэшфорде, Букайо Саке и Джейдоне Санчо, которые не реализовали удары в серии послематчевых пенальти. В своем сообщении Маккласки использовал расовые оскорбления и призвал убрать игроков из сборной. Позже он удалил пост, однако один из его друзей сообщил о публикации в полицию Чешира.

Окружной судья назвал это «тяжким правонарушением с далеко идущими последствиями». Сам Маккласки признал себя виновным только в отправке оскорбительного сообщения через общедоступную сеть связи. Он также заявил, что в ту ночь употреблял каннабис и опубликовал пост в шутку.

В финале Евро сборная Англии проиграла Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили темнокожие игроки англичан Сака, Рэшфорд и Санчо. После этого они стали объектами травли в соцсетях.