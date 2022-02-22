В Госдуме оценили реакцию США на признание ДНР и ЛНР

Опасения относительно влияния признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на фондовый рынок оказались сильно преувеличены, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. Он также высказался о реакции Соединенных Штатов на принятое решение, назвав ее «абсолютно пустой».

«Заявленная реакция США оказалась абсолютно пустой, потому что санкции в отношении тех, кто работает с ЛДНР — ни о чем, — отметил собеседник издания, добавив, что подобные ограничительные меры скорее направлены против украинского бизнесмена Рината Ахметова, нежели против соотечественников. — Подождем, они [на Западе] проснутся во второй половине дня, еще кто-нибудь, что-нибудь добавит. Если что-то у наших олигархов отожмут в Англии, то фондовый рынок еще упадет, он же не на нас ориентирован, а на их нужды».

Делягин также высказал мнение, что ситуация с рублем должна немного улучшиться.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. «Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США (...) в так называемые (...) ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов по согласованию с госсекретарем», — уточняется в тексте.

Позже стало известно, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совбеза подтвердила решение ввести санкции против России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.