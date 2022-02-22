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В ДНР сообщили об установке ВСУ вооружения у жилых домов

Народная милиция ДНР заявила о размещении ВСУ гаубиц у домов жителей села Прохоровка

Фото: Press service of the Joint Forces Operation / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили вооружения у жилых домов в селе Прохоровка Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, его цитирует пресс-служба ведомства.

В ДНР сообщили, что украинские силовики установили четыре буксируемые гаубицы и четыре бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ-2) вблизи домов жителей села Прохоровка, а также две боевые бронированные машины (типа БМП) у села Богдановка. Также был замечен один бронетранспортер вблизи села Гнутово и одна БРДМ-2 у села Новоселовка Вторая.

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Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, используя средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что при подрыве автомобиля в Донецкой народной республике (ДНР) погибли трое мирных жителей. По данным Народной милиции, теракт был организован украинскими диверсантами, целью которых была военная машина.

Также сообщается, что ночью ВСУ обстреляли село Ленинское минами запрещенного калибра. Всего было выпущено 28 снарядов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства объяснил, что такое решение было принято в связи с попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 15-м годах».

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Алиса Реброва
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