ВСУ обстреляли ДНР запрещенными минами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ночью обстрел в направлении населенного пункта Ленинское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает во вторник, 22 февраля, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что было выпущено 28 мин запрещенного калибра.

Ранее сообщалось, что украинские военные за несколько часов 22 февраля обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями вооружений три населенных пункта в ДНР. Согласно сообщению, под обстрелы попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. В направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и десять гранат из АГС. В направлении Таврического и Петровского было выпущено по 12 мин калибром 120 миллиметров.