В Греции анонсировали смягчение коронавирусных ограничений для туристов

Власти Греции анонсировали смягчение антиковидных мер для иностранных туристов, в том числе россиян, к концу марта. Об этом пишет информационный портал Greek Travel Pages со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Таноса Плевриса.

По его словам, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности полного отказа от коронавирусных ограничений для вакцинированных местных жителей и путешественников, въезжающих в страну.

«Я считаю, что к началу апреля большинство мер, которые распространяются на привитых, будут сняты. Очевидно, некоторые останутся. В их числе обязательное ношение медицинских масок и социальное дистанцирование», — пояснил глава Минздрава.

Отмечается, что подобное решение обусловлено более легким протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом, который оказался весьма стойким, однако не таким опасным для здоровья пациентов, как другие вариации COVID-19.

Ранее в феврале российским туристам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на популярный греческий курорт Закинтос. Так, в июне авиабилеты по маршруту Москва — Закинтос с отправлением из столичного аэропорта Домодедово можно найти от 25,5 тысячи рублей, на июль — от 21 тысячи рублей, а в августе можно улететь на курорт за 18,7 тысячи рублей.