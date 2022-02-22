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Канцлер Австрии допустил санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о возможных санкциях против «Северного потока-2»

Фото: Nord Stream 2

В рамках санкций против России возможны меры в отношении «Северного потока-2», допустил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Его заявления на телеканале OE24 цитирует ТАСС.

«Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток-2"», — заявил политик.

В ФРГ, в свою очередь, уже указали, что намерены остановить процесс сертификации российского газопровода. Соответствующие заявления сделал канцлер Олаф Шольц.

Он уточнил, что получил германскому министерству экономики обратиться к регулятору. «Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности», — уточнил канцлер. По словам канцлера, это «необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода».

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Заявления вызваны геополитической напряженностью, связанной с ситуацией вокруг Украины. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны включать в себя полную остановку газопровода «Северный поток-2».

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Платон Щукин
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