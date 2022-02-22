США предупредили о стремительном и твердом ответе на признание ДНР и ЛНР

Признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик влечет за собой необходимость «стремительного и твердого ответа». Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

«Признание Кремлем так называемых “Донецкой и Луганской Народных Республик” “независимыми” требует быстрого и решительного ответа, и мы предпримем соответствующие шаги в координации с партнерами», — заявил Блинкен.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее с просьбой признать независимость республик к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.