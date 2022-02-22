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Байден назвал признание ДНР и ЛНР угрозой нацбезопасности США

Президент США Байден в указе о санкциях назвал признание ДНР и ЛНР угрозой нацбезопасности

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в своем указе о необходимости ввести санкции в отношении России назвал признание Москвой ДНР и ЛНР угрозой национальной безопасности и внешней политики США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Байдена лидерам Конгресса.

«Признание Российской Федерацией так называемых регионов Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) Украины противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — заявил американский лидер.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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