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Захарова прокомментировала приостановку сертификации «Северного потока-2»

Захарова назвала давлением возможную приостановку сертификации «Северного потока-2»

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Возможная приостановка сертификации российского газопровода «Северный поток-2» — это попытка политического давления на бизнес и энергетическую экономику. С таким комментарием выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РБК.

«Все разговоры западников о том, что нельзя увязывать вопросы энергоресурсов с политикой, оказались, как это у них часто бывает, пустым звуком», — добавила дипломат.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в рамках санкций против России возможны меры в отношении «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия намерена остановить процесс сертификации российского газопровода.

Заявления вызваны геополитической напряженностью, связанной с ситуацией вокруг Украины и признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны включать в себя полную остановку газопровода «Северный поток-2».

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Николай Чигасов
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