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В России назвали последствия отказа Германии от «Северного потока-2» для Европы

Политолог Панина заявила, что из-за отказа ФРГ от «Северного потока-2» пострадает Европа

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Директор Института международных политических и экономических исследований — РУССТРАТ Елена Панина назвала последствия, с которыми столкнется Запад в случае отказа Германии от газопровода «Северный поток-2». По ее мнению, в этом случае вся Европа пострадает, став при этом колонией США, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила, что реакция президента Украины Владимира Зеленского на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ни для кого не стала сюрпризом, в отличие от действий ряда европейских лидеров, которые «полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращая ее в колонию США». В частности, речь идет о решении канцлера ФРГ Олафа Шольца приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2».

«На фоне зашкаливающих цен на газ это выглядит настоящим ударом по карману немцев. Теперь же Германия, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ. По сути дела, начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабеж Европы, и, прежде всего, Германии, со стороны США», — заявила политолог.

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Такое развитие событий должно дать переживающей трудности экономике США «второе дыхание», при этом добавляя большое количество проблем европейцам, вынужденным «обслуживать американского гегемона», заключила она.

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст назвал лицемерием решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Депутат отметил, что такое решение властей Германии не говорит об окончательной остановке проекта. Он добавил, что считает решение правительства о приостановке сертификации газопровода «проблематичным», поскольку такая мера в отношении проекта затрагивает и Европу.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Во вторник, 22 февраля, Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» по распоряжению Шольца. Решение последовало за признанием независимости ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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