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В Германии назвали лицемерием остановку сертификации «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Эрнст назвал проблематичной остановку «Северного потока-2» для Европы

Фото: Pixabay

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК назвал лицемерием решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток-2».

Депутат отметил, что такое решение властей Германии не говорит об окончательной остановке проекта. Он добавил, что считает решение правительства о приостановке сертификации газопровода «проблематичным», поскольку такая мера в отношении проекта затрагивает и Европу.

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Глава комитета подчеркнул, что запуск проекта позитивно сказался бы на более чем десяти странах. Он напомнил, что в последние несколько лет и даже во времена холодной войны России и Германии удавалось сохранить партнерство в сфере энергетики.

Также собеседник издания назвал лицемерием позицию правительства по сертификации газопровода. «Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали», — подчеркнул он.

Во вторник, 22 февраля, Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» по распоряжению Шольца. Решение последовало за признанием независимости Донецкой и Луганской (ДНР и ЛНР) народных республик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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