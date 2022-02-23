В Госдуме заявили о готовности помочь ЦСКА после введения американских санкций

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Минфина США ввести санкции в отношении московского футбольного клуба ЦСКА. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Мы готовы в случае необходимости собраться и подумать, как помочь футбольному клубу ЦСКА в связи с этими санкциями. Если запрос поступит, то мы его обсудим», — заявил Милонов. Он посчитал, что исключение России из еврокубков станет примером неспортивного поведения.

22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 30 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице. 26 февраля армейцы в первом матче после зимней паузы встретятся со «Спартаком».