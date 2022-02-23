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В России рассказали о приостановке работ по Ил-112В после крушения

«Известия»: решение о приостановке работ по созданию Ил-112В приняли в 2021 году

Фото: Елена Рузанова / ТАСС

Решение о приостановке работ над легким военно-транспортным самолетом Ил-112В приняли после крушения опытного образца в 2021 году. Также после падения приостановили сборку первой партии легких самолетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Было заключено соглашение сторон о внесении в конструкцию самолета изменений. После завершения расследования авиаконструкторы должны провести его анализ и внести изменения в конструкцию и схемы сборки Ил-112В, чтобы не повторить катастрофу. После этого заказчик должен утвердить все внесенные изменения. И только тогда работы по самолету возобновятся», — рассказал источник.

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Ранее во вторник, 22 февраля, источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что работы по созданию Ил-112В приостановили 9 февраля. Он отметил, что заказчик примет решение о восстановлении работ по итогам расследования аварии.

Опытный образец Ил-112В потерпел крушение 17 августа 2021 года в Подмосковье. Перед тем, как самолет упал, у него загорелся двигатель.

В том же месяце Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приостановила испытательные полеты опытного образца пассажирского самолета Ил-114. Самолет получил двигатели, которые используют на Ил-112В.

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Даниил Иринин
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