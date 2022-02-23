Навка тремя словами описала российских фигуристок

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о российских фигуристках, выступавших на Олимпиаде в Пекине. Ее слова доступны на странице в Instagram.

«Наши девчонки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева — все такие юные, нежные и трогательные! Даже не верится, что на льду это настоящие серьезные бойцы с целой гаммой разнообразных образов!» — такими словами описала Навка фигуристок. 15-летнюю Валиеву она сравнила с хрупкой Дюймовочкой. Навка также пожелала спортсменкам, чтобы у них все сложилось самым счастливым образом.

17 февраля Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте с 251,73 балла. Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Валиева не сумела удержать лидерство после короткой программы и заняла четвертое место в личном турнире. Фигуристка была допущена до соревнований после допингового скандала, когда в ее пробе обнаружили микродозу запрещенного вещества.