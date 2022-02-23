В США пообещали не вводить санкции против Шредера из-за «Северного потока-2»

Белый дом заявил, что санкции против газопровода «Северный поток-2» не коснутся бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является председателем комитета акционеров Nord Stream AG. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Шредер не включен в список руководства компании-оператора «Северного потока-2», против которых Вашингтон вводит ограничительные меры.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. «Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

