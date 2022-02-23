Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Бёрнли
Сегодня
22:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Уотфорд
Сегодня
22:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Туктамышева впервые оценила непопадание в состав сборной России на Олимпиаду

Туктамышева заявила, что не расстроилась из-за непопадания в сборную России на Игры-2022

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила проведение Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Cosmopolitan.

Спортсменка заявила, что не была расстроена из-за непопадания в сборную России, так как конкуренция в одиночном фигурном катании высока. «Не было досады. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно», — отметила Туктамышева. Она подчеркнула, что у нее не возникало негативных эмоций при просмотре соревнований.

В женском одиночном катании Россию представили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Все трое тренируются у Этери Тутберидзе и выполняют четверные прыжки. На Играх-2022 Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова завоевала серебро, а Валиева осталась на четвертом месте.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Союзник «Газпрома» в Германии отказался от поддержки «Северного потока-2»
Милонов призвал похоронить Ленина и сравнил его с занозой в сердце Москвы
Курс доллара превысил 81 рубль
В Госдуме заявили о нежелании депутатов заниматься шопингом в Милане
Зеленский предложил ввести на Украине режим ЧП на 30 суток
Глава Евросовета созвал экстренный саммит ЕС по Украине
Москва возглавила рейтинг городов России с самыми дорогими интим-услугами
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Эрдогана
На Украине заявили о кибератаке на государственные сайты
Туктамышева впервые оценила непопадание в состав сборной России на Олимпиаду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.