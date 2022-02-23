Туктамышева впервые оценила непопадание в состав сборной России на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила проведение Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Ее слова приводит Cosmopolitan.

Спортсменка заявила, что не была расстроена из-за непопадания в сборную России, так как конкуренция в одиночном фигурном катании высока. «Не было досады. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно», — отметила Туктамышева. Она подчеркнула, что у нее не возникало негативных эмоций при просмотре соревнований.

В женском одиночном катании Россию представили Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Все трое тренируются у Этери Тутберидзе и выполняют четверные прыжки. На Играх-2022 Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Трусова завоевала серебро, а Валиева осталась на четвертом месте.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.