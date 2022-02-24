Норвежский лыжник призвал отобрать у России финал Кубка мира

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд заявил, что Тюмень должна лишиться права проведения финала Кубка мира сезона-2021/2022 после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводит VG.

«Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне», — посчитал спортсмен. Он выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта перенесет соревнования, а не отменит их.

Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта. В программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Он посчитал, что это создаст проблемы для страны.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.