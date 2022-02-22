В Польше предложили бойкотировать спортивные соревнования в России

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это создаст проблемы для России, очень серьезные проблемы, а, с другой стороны, также покажет российскому обществу, что нельзя действовать таким образом», — заявил Качиньский. Он посчитал, что другим странам стоит отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, запланированных на 2022 год в России.

Ранее 22 февраля стало известно, что Польский футбольный союз обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу проведения матча квалификации чемпионата мира 2022 года против России в Москве. Поляки попросят перенести встречу на нейтральное поле после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Неофициальные источники в УЕФА считают возможным перенос матча только в случае опасной ситуации в месте проведения игры. Встреча должна состояться 24 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».