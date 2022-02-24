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Россиянина отправили под арест по делу о подготовке теракта в храме в Крыму

В Крыму отправили в СИЗО готовившего теракт в православном храме россиянина

Фото: СК РФ по Республике Крым

В Крыму мужчину отправили в СИЗО по делу о подготовке теракта в одном из православных храмов республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

23 февраля ФСБ России задержала шесть россиян, которые собирались взорвать самодельную бомбу для устрашения населения. По данным ТАСС, они сторонники украинского «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

Как сообщили в ФСБ, в гараже одного из задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества. «В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — уточнили в ФСБ.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил о прибытии в Донбасс наемников иностранных ЧВК и националистов из «Правого сектора». По его словам, прибывшие уже участвуют в боевых действиях, в частности организуют диверсии. Кроме того, одна из групп 21 февраля попыталась проникнуть на территорию России.

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Елизавета Новикова
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