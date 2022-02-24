В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается захватывать Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Депутат, комментируя начало специальной военной операции в Донбассе, отметил, что речь идет только о защите Донецкой и Луганской народных республик в их границах.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.
После этого Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. В ведомстве также уточнили, что никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят.