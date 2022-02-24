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В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины

Депутат Слуцкий о спецоперации в Донбассе: Россия не собирается захватывать Украину

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается захватывать Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат, комментируя начало специальной военной операции в Донбассе, отметил, что речь идет только о защите Донецкой и Луганской народных республик в их границах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

После этого Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. В ведомстве также уточнили, что никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят.

Марина Совина
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