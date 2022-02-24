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Усик заявил о готовности подраться с Фьюри на голых кулаках

Усик заявил, что не избегал встречи с Фьюри и готов подраться с ним на голых кулаках

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри. Спортсмен высказался на канале Behind The Gloves в YouTube.

Он заявил, что никогда не избегал встречи с представителем Великобритании и готов в любой момент подраться с ним на голых кулаках. Усик также призвал Фьюри не врать о том, что с ним не хотят встречаться на ринге.

22 февраля обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Фьюри подписал контракт на титульный бой с соотечественником Диллианом Уайтом. Встреча должна состояться в апреле в Лондоне.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерский федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у британца Энтони Джошуа.

Алексей Гусев
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