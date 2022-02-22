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Спорт

Фьюри подписал с Уайтом контракт на титульный бой

Тайсон Фьюри проведет титульный бой с Диллианом Уайтом в апреле в Лондоне

Фото: Globallookpress.com

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри проведет бой с Диллианом Уайтом. Об этом сообщает Sky Sports.

Британские боксеры подписали контракт на титульный поединок в супертяжелом весе, Уайт подойдет к нему в качестве обязательного претендента. Встреча должна состояться в апреле этого года на футбольном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

15 декабря прошлого года Фьюри назвал желаемых соперников на 2022-й. Среди них присутствовал Уайт.

В активе Фьюри 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей. Уайт провел 30 боев, в которых одержал 28 побед и потерпел два поражения.

Алексей Гусев
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