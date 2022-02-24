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В Кремле оценили возможность закрыть Россию железным занавесом

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россию невозможно закрыть железным занавесом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россию невозможно будет закрыть железным занавесом, так как появятся проблемы с рядом стран. Так возможность ограничений оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такая страна как Россия не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз (ЕС) прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Помимо этого, власти Чехии рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам в качестве ответной меры на последние действия Москвы. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

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Варвара Кошечкина
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