В Эстонии призвали к дипломатическому решению ситуации на Украине

Президент Эстонии Алар Карис призвал к дипломатическому решению ситуации на Украине. Об этом он высказался в эфире эстонского телевидения, передает РИА Новости.

Он заявил, что в какой-то момент горячая фаза конфликта закончится, а Киев и Москва должны будут сесть за стол переговоров.

«Сценарий, при котором лидеры разных стран поедут в Москву обсуждать, что будет дальше, определенно, не реалистичен, но дипломаты продолжат свою работу, и я верю, что мы найдем решение», — добавил Карис.

Эстонский лидер также указал на необходимость сохранения контактов с Россией и подчеркнул, что это нужно ради поддержания отношений с простыми россиянами.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести переговоры с Москвой о нейтральном статусе. Глава республики Владимир Зеленский в своем видеообращении также предложил сесть за стол переговоров и передал соответствующую просьбу президенту России Владимиру Путину через его французского коллегу Эммануэля Макрона.

В Кремле, в свою очередь, сообщили о готовности российского лидера направить делегацию для переговоров с украинским руководством.