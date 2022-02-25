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Спорт

В Минспорта назвали недопустимым призыв МОК отменить соревнования в России

Министр спорта Матыцин назвал недопустимым призыв МОК отменить соревнования в России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отменить соревнования в России. Его цитирует РИА Новости.

«Ни на территории Российской Федерации, ни на территории Белоруссии никаких чрезвычайных конфликтов и ситуаций не происходит. Включать меры дополнительного реагирования и санкций для стран считаем недопустимым и неадекватным в нынешней ситуации», — заявил он. Матыцин отметил, что, если будут дальнейшие действия, связанные с ограничением прав спортсменов участвовать в соревнованиях, это будет нарушение прав человека.

Матыцин добавил, что Минспорта сохраняет диалог с международными федерациями и делает максимум, чтобы не допустить попыток политизации спорта и конфликтов на турнирах с участием россиян. Он сказал, что на данный момент отчественным спортсменам не отказывали в визах для въезда в другие страны с целью участия в соревнованиях.

Ранее 25 февраля МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Исполком организации также рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.

Дарья Коршунова
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