Готовность Украины к переговорам о нейтральном статусе оценили

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины является сближением позиций, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Такую оценку он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Калачев предположил, что если бы на Украине началась дискуссия по поводу нейтрального статуса и этот вопрос был бы вынесен на общенародный референдум, военная операция в Донбассе не потребовалась бы. «Я еще три недели назад говорил, что от [президента США Джо] Байдена требуется только одно: убедить Зеленского, что для Украины подходит опыт Финляндии», — отметил политолог.

Вероятность того, что президент России Владимир Путин и Зеленский сядут за стол переговоров, высока, считает Калачев.

Кроме того, по мнению политолога, России и Украине следует договариваться между собой, а не радовать другие страны. «Сейчас важно этот сигнал перевести уже в практическую плоскость переговоров», — отметил Калачев.

Ранее советник офиса главы Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе. Зеленский предложил сесть за стол переговоров в своем видеообращении, а также передал соответствующую просьбу Владимиру Путину через президента Франции Эммануэля Макрона. Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом