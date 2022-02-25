Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Готовность Украины к переговорам о нейтральном статусе оценили

Политолог Калачев назвал переговоры о нейтральном статусе Украины сближением позиций

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины является сближением позиций, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Такую оценку он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Калачев предположил, что если бы на Украине началась дискуссия по поводу нейтрального статуса и этот вопрос был бы вынесен на общенародный референдум, военная операция в Донбассе не потребовалась бы. «Я еще три недели назад говорил, что от [президента США Джо] Байдена требуется только одно: убедить Зеленского, что для Украины подходит опыт Финляндии», — отметил политолог.

Вероятность того, что президент России Владимир Путин и Зеленский сядут за стол переговоров, высока, считает Калачев.

Материалы по теме:
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
00:00

Кроме того, по мнению политолога, России и Украине следует договариваться между собой, а не радовать другие страны. «Сейчас важно этот сигнал перевести уже в практическую плоскость переговоров», — отметил Калачев.

Ранее советник офиса главы Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе. Зеленский предложил сесть за стол переговоров в своем видеообращении, а также передал соответствующую просьбу Владимиру Путину через президента Франции Эммануэля Макрона. Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о готовности Путина направить делегацию для переговоров с Киевом
Трансляцию Высшей лиги КВН перенесли
Оценена зависимость российских застройщиков от иностранных поставок
Российские десантники блокировали Киев с запада
Россиянам назвали наиболее безопасный способ хранения сбережений
Троих россиян осудят за использование рабского труда инвалидов
Сталкер ворвался в дом экс-солиста One Direction
Готовность Украины к переговорам о нейтральном статусе оценили
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Экономист высказался о судьбе рубля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.