Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Дженоа
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Эмполи
Завтра
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

РФС оценил перенос матчей российской сборной и клубов на нейтральные поля

В РФС заявили, что перенос матчей российских команд нарушает спортивные принципы
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: РФС

Перенос матчей с участием российской сборной и футбольных клубов на нейтральные поля нарушает спортивные принципы. Так решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщается на сайте организации.

«РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил Дюков. Он также отметил, что Россия всегда готова предоставить гарантии безопасности.

Глава РФС негативно отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Дюков заявил, что это решение продиктовано политическими причинами.

Ранее УЕФА заявил о переносе матчей российской сборной и клубов. Кроме того, в союзе сообщили о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч турнира пройдет 28 мая.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Российские истребители отработали воздушный бой над Ростовской областью
Во «ВКонтакте» объявили о мерах на фоне операции в Донбассе
Сирия сочла события вокруг Украины восстановлением баланса после распада СССР
В Совфеде оценили санкции Запада против России
Тайвань подтвердил остановку экспорта чипов в Россию
В ФРГ объяснили причину отказа от санкций против энергетического сектора России
Эрдоган оценил отношения НАТО и ЕС с Украиной
На акции в поддержку Украины избили российского дипломата
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.