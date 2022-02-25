РФС оценил перенос матчей российской сборной и клубов на нейтральные поля

Перенос матчей с участием российской сборной и футбольных клубов на нейтральные поля нарушает спортивные принципы. Так решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, сообщается на сайте организации.

«РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил Дюков. Он также отметил, что Россия всегда готова предоставить гарантии безопасности.

Глава РФС негативно отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Дюков заявил, что это решение продиктовано политическими причинами.

Ранее УЕФА заявил о переносе матчей российской сборной и клубов. Кроме того, в союзе сообщили о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч турнира пройдет 28 мая.