Мужчина заплатил 52 тысячи рублей и остался с детским рисунком вместо тату

Мужчина заплатил десятки тысяч рублей за новую татуировку и остался с детским рисунком на спине. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

19-летний пользователь соцсети с никнеймом ibne2002 рассказал о своем неудачном опыте посещения тату-салона. На кадрах он показал референс татуировки, которую хотел получить в области лопатки: на фото изображен рисунок с неровными линиями, напоминающий паутину. Затем герой материала продемонстрировал свое новое тату, которое совершенно не похоже на желаемый эскиз.

Мужчина отметил, что татуировка, которая обошлась ему в 550 евро (52 тысячи рублей) похожа на рисунок ребенка. По его мнению, мастер принимала наркотические вещества во время или до сеанса. «Она сбежала в другую страну и игнорирует все мои сообщения. Думаю, я не получу свои деньги обратно», — добавил юзер.

Публикация набрала почти миллион просмотров. Зрители принялись обсуждать историю в комментариях. «Обратись в суд, это ненормально», «Боже, верни деньги или подай на них в суд», «Я в шоке», «Эскиз тоже выглядит плохо», — высказывались они.

Ранее в феврале жительница США сделала новую татуировку и разочаровалась конечным результатом. Женщина разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот. Затем она продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер набил рисунок чересчур жирными линиями. При этом сложно определить, какое именно животное он попытался изобразить.