Девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы

Жительница США сделала новую татуировку в виде кота и разочаровалась конечным результатом. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Рэйвин Буррас (Rayvyn Burras) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот. Затем девушка продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер набил рисунок чересчур жирными линиями. При этом сложно определить, какое именно животное он попытался изобразить.

Буррас разглядела в рисунке дохлую крысу, о чем сообщила в подписи к публикации. «Отмечу, что владелица салона, в который я пришла, сочла, что в татуировке нет никаких проблем, и заставила меня за нее заплатить. Разрешаю вам посмеяться над тем, с чем я осталась», — добавила она.

Зрители принялись обсуждать неумелую работу мастера в комментариях. «Это похоже на уровень мастерства, когда человек получил тату-машину на Рождество», «Только не это», «Это вроде бы мило, но у меня много вопросов», «Какой кошмар», — высказывались юзеры.

В январе нелепое тату на коленях прославило другую девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.