Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы

Жительница США захотела тату в виде спящего кота и разглядела в конечном результате крысу

Кадр: @flaminghotttcheeto / TikTok

Жительница США сделала новую татуировку в виде кота и разочаровалась конечным результатом. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Рэйвин Буррас (Rayvyn Burras) разместила в соцсети короткий ролик, на котором показала неудачную работу тату-мастера. На кадрах героиня материала показала референс татуировки, которую хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прорисованный спящий кот. Затем девушка продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер набил рисунок чересчур жирными линиями. При этом сложно определить, какое именно животное он попытался изобразить.

Материалы по теме:
«Клиенты вопят, но недолго» Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы
«Клиенты вопят, но недолго»Он делает машинки для битья с Сашей Грей и верит, что мастеров заменят роботы
9 января
Синяя болезнь Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Синяя болезньКак первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
8 марта

Буррас разглядела в рисунке дохлую крысу, о чем сообщила в подписи к публикации. «Отмечу, что владелица салона, в который я пришла, сочла, что в татуировке нет никаких проблем, и заставила меня за нее заплатить. Разрешаю вам посмеяться над тем, с чем я осталась», — добавила она.

Зрители принялись обсуждать неумелую работу мастера в комментариях. «Это похоже на уровень мастерства, когда человек получил тату-машину на Рождество», «Только не это», «Это вроде бы мило, но у меня много вопросов», «Какой кошмар», — высказывались юзеры.

В январе нелепое тату на коленях прославило другую девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Жириновский скрывал COVID-19 две недели
Потоп в подъезде жилого дома в Москве попал на видео
Китайская компания наймет тысячу работников после смерти одного от переутомления
В генконсульстве России в Нью-Йорке впервые осталось пять дипломатов
Байдена призвали предоставить Украине доступ к разведданным США
Американский актер продал дом неизвестному
Девушка пришла к мастеру за тату в виде кота и осталась с рисунком дохлой крысы
В Киеве раскрыли темы переговоров нормандской четверки
В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.