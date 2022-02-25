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В ООН заявили о 127 сообщениях о гражданских жертвах на Украине

ООН получила 127 сообщений о гражданских жертвах в результате ударов с воздуха на Украине

Фото: Umit Bektas / Reuters

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвало число убитых и пострадавших в результате обстрелов и ударов с воздуха на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники УВКПЧ получили сообщения о по меньшей мере 127 гражданских жертвах. По данным официального представителя управления Равины Шамдасани, погибли 25 человек, 102 гражданских лица ранены. Шамдасани отметила, что информацию о жертвах трудно проверить. Она предположила, что подлинное число «может быть гораздо больше».

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал число погибших в результате военных действий в стране. Он сообщил, что погибли 57 человек, еще 169 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам сообщил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 человек ранены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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