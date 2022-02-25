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Спорт

Журова оценила призыв МОК отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах

Депутат Журова назвала целью МОК отказ сборной России от участия в международных турнирах
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Государственная дума / Global Look Press

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила призыв Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от флагов России и Белоруссии на соревнованиях. Ее слова приводит NEWS.ru.

Журова назвала целью МОК отказ сборной России от участия в международных турнирах. «Это первоначально было их целью. И тогда они бы сказали, что им легче живется. Если мы хотим легкой жизни для всех спортивных организаций, тогда мы можем это сделать, но это будет хлопок дверью в одностороннем порядке», — заявила она. Однако, по словам депутата, такой шаг повредит россиянам.

Журова посчитала, что Россия не может отказаться на время от участия в международных спортивных соревнованиях в угоду своим противникам. «А как могут они запретить это? Они могут рекомендовать только, но они должны аргументы свои предъявлять. Но мы со своей стороны тоже будем настаивать, чтобы этого не было», — подчеркнула она.

Ранее 25 февраля МОК призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Исполком организации также рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.

Дарья Коршунова
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