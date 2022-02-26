Названо место проведения домашних матчей сборной Украины по футболу
Украинская ассоциация футбола приняла предложение о проведении домашних матчей сборной на территории Польши. Об этом в Twitter написал глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
«У меня был разговор с моим другом Андреем Павелко, президентом Украинской ассоциации футбола», — подчеркнул он. Кулеша заявил, что от имени организации предложил помощь в организации матчей украинской сборной.
25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что перенесет все матчи под своей эгидой с Украины. Сборная и клубы не могут принимать международные матчи на домашних стадионах и должны играть на нейтральных полях.
24 февраля стало известно, что Украинская премьер-лига (УПЛ) объявила о решении приостановить проведение чемпионата страны по футболу. Решение было принято на фоне специальной военной операции России и введения указом президента Украины военного положения на территории страны.