Facebook запретил рекламу и монетизацию государственными российским СМИ
Facebook заявил, что запрещает российским СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Об этом написал в Twitter глава отдела кибербезопасности Натаниэль Глейхер, передает РИА Новости.
Отмечается, что решение было связано с ситуацией на Украине, компания продолжает внимательно следить за развитием событий.
«Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», — подчеркнул Глейхер, добавив, что соцсеть продолжает помечать такие средства массовой информации.
Ранее Meta отказалась исполнять требования российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook. Об этом заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.
До этого Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети, в том числе за счет замедления трафика. 24 февраля ведомство направило Meta Platforms письмо с требованием снять ограничения со страницы телеканала «Звезда».
Facebook наложил ограничения на страницу «Звезды» минимум на 90 дней, решение было связано с якобы публикацией "фейков". Помимо того, 24 февраля на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь».