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Facebook запретил рекламу и монетизацию государственными российским СМИ

Facebook заявил, что запрещает СМИ России рекламу и монетизацию на своей платформе

Фото: Pixabay

Facebook заявил, что запрещает российским СМИ рекламу и монетизацию на своей платформе. Об этом написал в Twitter глава отдела кибербезопасности Натаниэль Глейхер, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение было связано с ситуацией на Украине, компания продолжает внимательно следить за развитием событий.

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«Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещение рекламы или монетизацию на нашей платформе в любой точке мира», — подчеркнул Глейхер, добавив, что соцсеть продолжает помечать такие средства массовой информации.

Ранее Meta отказалась исполнять требования российских властей о снятии ограничений с аккаунтов СМИ в Facebook. Об этом заявил один из вице-президентов компании Ник Клегг.

До этого Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети, в том числе за счет замедления трафика. 24 февраля ведомство направило Meta Platforms письмо с требованием снять ограничения со страницы телеканала «Звезда».

Facebook наложил ограничения на страницу «Звезды» минимум на 90 дней, решение было связано с якобы публикацией "фейков". Помимо того, 24 февраля на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь».

Марина Совина
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