Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в России

Роскомнадзор сообщил о начале замедления трафика Facebook в России с 25 февраля в соответствии с решением Генеральной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа в виде замедления трафика Роскомнадзор

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. Соответствующие меры осуществляются в связи с решением генеральной прокуратуры России. Требования снять ограничения с аккаунтов российских СМИ и объяснить их причину были проигнорированы.

С чего все началось

24 февраля Facebook наложила ограничения на страницу телеканала «Звезда» минимум на 90 дней. Причиной ограничений была названа неоднократная публикация фейковой информации. В частности, администрация соцсети посчитала фейком сообщения Министерства обороны России о подавлении средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и про военных погранслужбы Украины, которые не оказали сопротивления российским подразделениям.

Ограничения предусматривают запрет на рекламу в социальной сети, а также регистрацию новых страниц. Кроме того, посты телеканала будут пессимизировать в алгоритмической выдаче, чтобы их видело меньше пользователей.

В этот же день на официальные аккаунты «Ленты.ру» и «Газеты.Ru» в Facebook стали массово приходить уведомления о проверке материалов, которым присваивается пометка «Ложь». Кроме того, социальная сеть пометила текстовую трансляцию канала Russia Today о ситуации в Донбассе как фейковую.

Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms письмо с требованием снять все ограничения. В ведомстве заявили, что блокировка официального аккаунта российского телеканала «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Meta отказалась выполнить требования российских властей

Meta отказалась выполнить требования российских властей о снятии ограничений. Как сообщил в Twitter один из вице-президентов компании Ник Клегг, в результате были наложены ограничения на использование одного из сервисов.

Вчера российские власти приказали нам остановить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов Ник Клегг вице-президент компании Meta

Ранее Союз журналистов России выступил против цензуры в отношении российских средств массовой информации в социальных сетях. Представители организации отметили, что с октября 2020 года по сегодняшний день Роскомнадзор выявил 23 инцидента, которые были связаны с актами цензуры со стороны администрации зарубежной социальной сети Facebook. Из них, как уточнили в Союзе, было 18 случаев цензуры в отношении аккаунтов СМИ, четыре случая в отношении персональных страниц россиян и один случай в отношении делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В Союзе журналистов добавили, что рассчитывают на то, что Роскомнадзор привлечет к ответственности социальные сети, которые осуществляют цензуру российских СМИ.

