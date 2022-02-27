Еще один иностранный клуб объявил об отказе играть в КХЛ

Рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте клуба.

В команде заявили, что выход из КХЛ выражает четкую позицию руководства. «В условиях военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с лигой», — подчеркнули они.

Рижское «Динамо» выступает в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. В нынешнем розыгрыше команда заняла последнее место в Западной конференции и не вышла в плей-офф.

До этого еще один иностранный клуб снялся с розыгрыша Кубка Гагарина. Финский «Йокерит» уведомил руководство лиги, что не станет участвовать в плей-офф.

На фоне военной операции, проводимой Россией в Донбассе, отечественные спортсмены лишились возможности соревноваться под своим флагом в лыжных гонках и биатлоне, играть на домашних полях в футбольных еврокубках и отборе к чемпионату мира.