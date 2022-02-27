Винер-Усманова отреагировала на запрет использовать флаг России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о запрете российского триколора на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Ее слова приводит Sport24.

Винер-Усманова подчеркнула, что это решение Международного олимпийского комитета (МОК), которое FIG обязано соблюдать. «Не знаю, что нас ждет дальше. Я очень огорчена всем тем, что сейчас происходит», — заявила она.

25 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России на всех соревнованиях. Согласно заявлению организации, страна нарушила олимпийское перемирие.

На фоне военной операции, проводимой Россией на территории Украины, отечественные спортсмены лишились возможности соревноваться под своим флагом в лыжных гонках и биатлоне, играть на домашних полях в футбольных еврокубках и отборе к чемпионату мира. Кроме того, ряд иностранных клубов отказался выступать в Континентальной хоккейной лиге и баскетбольной Единой лиге ВТБ.