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Анонсировано решение IIHF лишить Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ-2022

Iltalehti заявила, что IIHF решил лишить Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ-2022

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) решила лишить сборные России и Белоруссии права участвовать в чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Iltalehti.

Как анонсирует источник издания, места исключенных сборных займут команды Австрии и Франции. Вместе с этим в 2023 году Россия лишится прав на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира в Санкт-Петербурге среди мужских команд.

Дарья Коршунова
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