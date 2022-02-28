Анонсировано решение IIHF лишить Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) решила лишить сборные России и Белоруссии права участвовать в чемпионате мира-2022. Об этом сообщает Iltalehti.

Как анонсирует источник издания, места исключенных сборных займут команды Австрии и Франции. Вместе с этим в 2023 году Россия лишится прав на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира в Санкт-Петербурге среди мужских команд.