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Спорт

В IIHF высказались о вероятности исключения федераций хоккея России и Белоруссии

Глава IIHF Тардиф заявил, что решения исключить федерации хоккея России и Белоруссии нет
Люк Тардиф

Люк Тардиф. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о вероятности исключения федераций хоккея России и Белоруссии из организации. Об этом он рассказал РИА Новости.

«На данный момент никакого решения по возможному исключению России и Белоруссии нет», — заявил он. Тардиф отметил, что совет IIHF начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени.

Ранее 28 февраля финское издание Iltalehti заявило, что IIHF решила лишить Россию и Белоруссию членства в организации и права участвовать в ЧМ-2022. Согласно источнику, места этих сборных займут команды Австрии и Франции. Вместе с этим Россия потеряет права на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира в Санкт-Петербурге среди мужских команд в 2023 году.

28 февраля федерация хоккея Финляндии назвала невозможным участие России и Белоруссии в ЧМ-2022. По словам председателя федерации Харри Нуммелы, Россия и Белоруссия не смогут принять участие в турнире. Он также выступил за исключение стран из мирового хоккейного сообщества.

Дарья Коршунова
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