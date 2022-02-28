Востоковед рассказал о роли Китая в восстановлении экономики России

Китай остается одним из главных российских партнеров и вряд ли будет присоединяться к санкциям Запада против Москвы. У Пекина есть инструменты, которые могут восстановить экономику России, рассказал «Ленте.ру» директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Введенные рядом стран ограничительные меры против России из-за военной спецоперации в Донбассе коснулись различных сфер экономики страны. Востоковед считает, что поддержка Китая играет важную роль в противостоянии санкциям.

«Первое и самое главное, что может сделать Пекин — не затруднять никакие банковские платежи между Россией и Китаем. Второй момент связан с первым — готовность покупать российское золото. России это важно для компенсации валютных потерь. В России накоплен достаточно большой запас, который она готова реализовать по разумной цене», — полагает Маслов.

МИД КНР уже заявил, что санкции против России не могут решить существующие проблемы, а лишь порождают новые. Это касается не только экономики, но и мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

По мнению Алексея Маслова, ключевой момент поддержки Москвы со стороны Пекина тоже связан с украинским вопросом.

Было бы хорошей поддержкой решающее слово Китая по Крыму. Это сразу же напитает южные регионы России и Крым инвестициями, поставками и много чем другим Алексей Маслов Директор Института стран Азии и Африки МГУ

Чтобы помочь Москве, Пекин может открыть свои рынки для российской сельхозпродукции, начать развитие инвестиционного сотрудничества, устранить любые таможенные и тарифные платежи для удешевления продукции. Однако у китайской стороны есть свои интересы, уверен эксперт.

«Китайская стратегия заключается в другом. Пекин никогда не будет присоединяться к санкциям против России, но открыто и однозначно не будет компенсировать те потери, которые Россия понесла за счет ситуации на западной стороне. Китай будет некоторые вещи игнорировать, например, будут некоторые проблемы с работой банковской системы. Китай, возможно, пойдет на то, чтобы объединить китайскую и российскую системы трансфертных платежей — то, что теоретически может заменить SWIFT. Китай, наверное, готов предоставить помощь по внедрению системы UnionPay, которая компенсирует потери от блокировки MasterCard и Visa», — сказал востоковед.

Он считает, что Пекин наверняка станет просить поддержки военной операции против Тайваня, если такая состоится, а также будет заинтересован в покупке акций ключевых российских компаний в области нефти и газа. Скорее всего, Китай уйдет в долгие переговоры с Россией, заключил Маслов.

