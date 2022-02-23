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В США обеспокоились «растущим сближением» Китая и России

Представитель Госдепа Нед Прайс выразил обеспокоенность США из-за «сближения» РФ и КНР
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Tom Brenner / Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил обеспокоенность Вашингтона из-за «сближения» России и Китая, пишет ТАСС.

Представитель Госдепа заявил на брифинге, что «растущее партнерство» двух стран вызывает серьезное беспокойство. По его словам, сближение между КНР и РФ усиливается в последнее время.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай выступил против санкций в отношении России. Она отметила, что «введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы», и страна всегда выступает против «любых незаконных односторонних санкций».

22 февраля ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, который после подписания соответствующего указа поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках.

Марина Совина
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