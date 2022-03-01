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Россия обвинила Запад в подстрекании Украины к войне

В МИД России заявили, что Запад продолжает подстрекать Украину к войне

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Страны Запада продолжают подстрекать Украину к войне, накачивая оружием. С таким мнением выступил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, цитату приводит РИА Новости.

«Массированное и беззастенчивое подстрекательство чужими руками со стороны США, Канады и их европейских партнеров вовсю продолжается и сейчас», — заявил он, комментируя поставки вооружений на Украину. По его словам, несколько западных стран даже анонсировали поставки летальных вооружений, которое якобы попадает в руки тех, кто раздает его «гражданскому населению и рекрутированным уголовникам».

Ранее Канада решила поставить Украине противотанковое оружие, власти ЕС пообещали профинансировать покупку вооружений, а Австралия договорилась о поставках через страны НАТО.

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Виктория Кондратьева
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