ЕС впервые профинансирует покупку вооружения на Украину

Европейский союз (ЕС) впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее 27 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закроет воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Это решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах ЕС.

Кроме того, Европейский союз собирается запретить транзакции с Центробанком России и заморозить все его активы. По словам главы Еврокомиссии, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе, о которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.