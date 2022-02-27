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ЕС впервые профинансирует покупку вооружения на Украину

Глава ЕК сообщила, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину

Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Впервые ЕС профинансирует покупку и поставку оружия и другого снаряжения для страны, которая находится в опасности», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее 27 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью закроет воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Это решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах ЕС.

Кроме того, Европейский союз собирается запретить транзакции с Центробанком России и заморозить все его активы. По словам главы Еврокомиссии, это делается для того, чтобы предотвратить финансирование ЦБ военной операции России в Донбассе, о которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

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Варвара Кошечкина
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