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ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

Все страны Европейского союза закроют воздушное пространство для России

Фото: Shutterstock

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз полностью закроет воздушное пространство союза для российских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала Еврокомиссии глава в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что данное решение касается как пассажирских воздушных судов, так и частных бизнес-джетов. Ограничение будет действовать во всех странах Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Причиной для этого, по его словам, стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

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Сергей Равин
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