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Австралия заявила о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО

Премьер Моррисон: Австралия будет поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО
Скотт Моррисон

Скотт Моррисон. Фото: Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна будет поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

По его словам, Австралия уже оказывает значительную поддержку Киеву, посылая средства нелетальной помощи. Однако с этого момента Канберра будет стремиться предоставить любую поддержку Украине в виде летальных средств через своих партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию. «Мы будем работать через эти каналы», — заявил премьер.

Ранее немецкое правительство сообщило, что Германия отправит на Украину оружие, в том числе тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. «Наш долг — посильно поддержать Украину в ее защите от вторгшейся армии Путина», — заявили там. Помимо этого, правительство ФРГ одобрило передачу произведенных в Германии 400 противотанковых орудий из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

Марина Совина
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