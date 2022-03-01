Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени потребовал суда присяжных

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, потребовал суда присяжных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января СКР сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему девочку. Он заманил ее к себе в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшей нашли 19 августа 2021 года. Вместе с ним, по словам источника «Ленты.ру», был обнаружен фрагмент газеты, по которой следователь Евгений Карчевский и установил убийцу — бывшего сотрудника милиции, ветерана боевых действий Бережного.

13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить новые видеокамеры в Тюмени после убийства Насти Муравьевой.