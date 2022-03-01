Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени потребовал суда присяжных

СКР сообщил, что обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени Бережной просит суд присяжных

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, потребовал суда присяжных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Мужчина заявил соответствующее ходатайство. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

24 января СКР сообщил о завершении расследования. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома на улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему девочку. Он заманил ее к себе в арендованную квартиру и убил. Тело ребенка он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года вынес на берег озера Оброчное. Установлено, что в день убийства мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Тело погибшей нашли 19 августа 2021 года. Вместе с ним, по словам источника «Ленты.ру», был обнаружен фрагмент газеты, по которой следователь Евгений Карчевский и установил убийцу — бывшего сотрудника милиции, ветерана боевых действий Бережного.

13 января сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил установить новые видеокамеры в Тюмени после убийства Насти Муравьевой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России
Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы
Российских горняков вытащили из-под завалов шахты спустя четыре дня
Hyundai остановил работу завода в Санкт-Петербурге
Зеленский выступит на сессии Европарламента
Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном
Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями
Россияне повально перестали покупать путевки за границу
Лукашенко сравнил организацию российско-украинских переговоров с триллером
Объяснены массовые переплаты россиян за отопление
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.